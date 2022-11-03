Песков заявил, что возвращение России в зерновую сделку не увязано напрямую с поставками продовольствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возобновления Москвы участия в «зерновой сделке» не увязано напрямую с выполнением договоренностей в части поставок российского продовольствия, а также удобрений.

«Вторая часть сделки напрямую не связана с Украиной. Это касается в основном тех стран, которые ввели санкции в отношении соответствующих отраслей нашей экономики», - заявил представитель Кремля, уточняя, какие именно гарантии предоставил Киев, за исключением отказа использовать гуманитарные коридоры в военных целях, а также есть ли подвижки в реализации российской части «зерновой сделки»

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что возобновление участия Москвы в «зерновой сделке» не означает ее автоматического продления.

Напомним, в минувшую среду, 2 ноября, Минобороны РФ объявило, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании «зернового коридора» для ведения военных действий против России.