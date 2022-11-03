США стали вторыми по объемам поставляемого газа в Европу

Соединенные Штаты Америки стали вторыми по объемам поставщиком газа в Европейский союз после Норвегии Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты Америки стали вторыми по объемам поставщиком газа в Европейский союз после Норвегии, об этом сообщил на экономической конференции Банка Литвы исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, трансляция выступления велась на сайте ЕК.

«Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США со сжиженным природным газом (СПГ)», - пояснил еврочиновник.

Домбровскис добавил, что «поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, министерство энергетики США в марте 2022 года разрешило экспорт СПГ в Европу из двух терминалов в Мексиканском заливе. США поставляют 70% от своего экспорта СПГ в Европейский союз.

Евросоюз планирует ввести потолок цен на газ из России. Такое решение ЕС не удается принять, так как его поддерживают не все государства Союза.

Россия за последние 4-5 месяцев снизила объемы поставок газа в Европу на 47%.