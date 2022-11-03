Кулеба заявил, что за атакой беспилотников на Севастополь стоят "люди доброй воли"

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обвинения в адрес Киева по поводу нападения летательных и морских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Дипломат отказался признать участие киевского режима в планировании и осуществлении атаки. На прямой вопрос "кто же тогда, если не Киев?", Кулеба ответил: "Люди доброй воли".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что атака беспилотников на Севастополь готовилась Киевом при участии специалистов из Британии. По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.

Напомним, 3 ноября министерство иностранных дел (МИД) России предоставило послу Британии Деборе Броннерт материалы, подтверждающих участие Лондона в атаке беспилотников на Черноморский флот России в Севастополе. В дальнейшем планируется их публикация, уточнили в МИД РФ.