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НовостиПолитика3 ноября 2022 10:43

Медведев заявил о возможности нового раздела Польши накануне Дня народного единства

Политик напомнил историю Речи Посполитой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил о возможности нового раздела Польши накануне Дня народного единства

Медведев заявил о возможности нового раздела Польши накануне Дня народного единства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне Дня народного единства задался вопросом, приведет ли политика, проводимая сейчас в Польше, к очередному политическому кризису в республике и к новому ее разделу, напомнив историю Речи Посполитой.

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране - Дня народного единства», - написал политик в своем Telegram-канале в четверг, 3 ноября, напомнив, что сейчас польские политики «то отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить».

Медведев задался вопросом, «будет ли при такой политике нынешних хозяев здания Варшавского кадетского корпуса имени А. В. Сувoрова и Наместнического дворца» новый раздел Польши, добавив, что на данный момент эти здания стали резиденциями премьер-министра и президента республики.

Кроме того, зампред Совбеза РФ заявил, что мир должен отвергнуть «дрянную западную идею порядка, основанного на правилах», призвав отказаться от подобных идеи и «идти собственным путем».