Замглавы МИД Польши предупредил жителей республики о новой волне украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что власти республики ожидают новой волны украинских беженцев с наступлением холодов.

«Мы ожидаем, что может наступить рост числа лиц, которые захотят попасть в нашу страну», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции RMF FM, отметив, что на данный момент «трудно говорить о конкретных цифрах», однако «скорее всего, это не будет такой уровень», как это было отмечено в конце февраля - начале марта этого года.

По данным пограничников Польши, в республику из Украины с начала специальной военной операции России въехали примерно 7,5 миллиона человек.

Напомним, ране в Польше заявили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев, а позже появилось заявление о том, что власти республики планируют ужесточить закон о пребывании беженцев из Украины, заставив их покрывать часть расходов.