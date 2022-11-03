Миллиардер Илон Маск считает Twitter коллективным кибернетическим сверхразумом, об этом он написал в социальной сети. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск считает Twitter коллективным кибернетическим сверхразумом, об этом он написал в социальной сети.

«Нейрон не осознает, что он нейрон. Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений», - выразил мнение Маск на своей странице.

Также Илон Маск на комментарий одного из пользователей добавил, что «Twitter действительно является коллективным разумом человечества или как минимум одним из таковых”.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Илон Маск заявил о стремлении добиться, чтобы Twitter стала самой правдивой и несущей точную информацию социальной сетью.

После завершения сделки по приобретению Twitter Маск распустил совет директоров и стал руководить компанией единолично.

Ранее газета New York Times называла миллиардера и предпринимателя Илона Маска «агентом геополитического влияния» в связи с его инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и ситуации вокруг Тайваня.