Крупное бизнес-сообщество Австрии потребовало отмены санкций против России Фото: wikimedia.org

Бизнес-сообщество в Австрии, которое включает 8 896 компаний, потребовало немедленно отменить все антироссийские санкционные ограничения. Об этом сказано в письме правительству и экономической палате страны, которое было опубликовано на сайте объединения.

В своем письме бизнесмены призывают «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания», отмечая, что приостановить все санкционные ограничения в отношении Москвы необходимо для того, «чтобы предотвратить дальнейший ущерб Австрии».

Сообщество потребовало от властей Австрии сделать все для того, чтобы ввести в эксплуатацию действующую линию трубопровода «Северный поток», а также прекратить поставки оружия Киеву, поддерживая Россию в ведении мирных переговоров с Украиной.

Кроме того, в письме говорится о том, что Австрия «должна немедленно вновь управляться и позиционировать себя как нейтральное государство», а также «вести себя соответствующим образом», предлагая при этом свою помощь «в качестве нейтральной территории для международных мирных переговоров».