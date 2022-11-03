Немецкая Uniper объявила о полном прекращении поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая компания Uniper, которая ранее была крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», объявила о полном прекращении поставок голубого топлива из России.

«После периода перебоев в поставках разной степени поставки российского газа в адрес Uniper полностью прекращены «Газпромом» с конца августа 2022 года», - сказано в сообщении, опубликованном в отчете на сайте Uniper в четверг, 3 ноября.

Как сказано в заявлении компании, сокращение поставок началось еще 14 июня. По словам Uniper, речь идет о нарушении контрактных обязательств.

В заявлении отмечают, что для замещения поставок пришлось покупать голубое топливо на спотовом рынке по высоким ценам, а убыток за девять месяцев составил примерно 40 млрд долларов. В отчете также говорится о том, что правительство ФРГ, Uniper, а также основной акционер компании - финская Fortum - согласовали пакет мер по финансовой стабилизации.

Напомним, еще в конце октября 2022 года появилось заявление о том, что Германия смогла увеличить импорт газа из Франции, Бельгии, а также Нидерландов и Норвегии.