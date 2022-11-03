В Киеве хотят запретить доступ России к IT-технологиям

Андрей Ермак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве международная экспертная группа подготовила новые рекомендации по блокировке доступа России к IT-технологиям, об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram-канале.

Указанную группу возглавляет Андрей Ермак и Майкл Макфол, бывший американский посол в России.

«Наша группа по санкциям против РФ "Макфола-Ермака" наработала подробный документ, где указаны все IТ-технологии, которых следует лишить россиян. Несмотря на то, что много стран, которые наложили санкции, ввели ограничения на продажу военных компонентов и вспомогательных систем для РФ, иностранное программное обеспечение, услуги, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и другие менее материальные объекты пока что не подпадают под санкции или ограничения", - сообщил Ермак.

Как отмечается, в разработанном документе указаны рекомендации к правительствам и IT-компаниям о мерах для прекращения доступа к информационным технологиям, «которые позволяют РФ вести информационную и кибервойну”.