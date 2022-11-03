Экономист Скрябин посоветовал россиянам для сохранения капитала покупать слитки золота Фото: Мария ЛЕНЦ

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин считает, что для сохранения капитала стоит покупать слитки золота, а для заработка - приобретение драгоценного металла на Мосбирже.

- Цена на золото в долларах во многом будет определяться дальнейшей политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Если будет сделана пауза в цикле увеличения, то это может привести к существенному росту цены металла, - рассказал экономист в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом эксперт отметил, что в для получения максимальной выгодны от работы с драгметаллом, инвестору важно заранее определиться с целью своей покупки.

- Если цель ... сохранить капитал, иметь реальный актив на "черный день" - лучший вариант это покупка слитков и хранение их где то в доступном месте, - считает Скрыбин.

Ранее "Известия" писали, что мировые центральные банки закупили в III квартале года рекордные 399,3 т золота, что на 115% больше показателей II квартала. Также отмечается, что крупнейшими покупателями золота в этом году стали центробанки Турции, Узбекистана и Катара.

Также RT сообщал, что доцент департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Михаил Дорофеев рассказал о перспективах золота на фоне деглобализации мировой финансовой системы. Он заявил, что золото - аналог бескупонной облигации, поэтому текущей доходности не приносит.