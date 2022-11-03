Правительство ФРГ согласовало лимит цен на газ, электричество и отопление для потребителей Фото: REUTERS

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии согласовали лимиты цен на газ, электроэнергию и отопление. Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц.

"Потолок цен для газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения будет введен. Это мы согласовали сегодня с регионами", - написал он в Twitter.

По его словам, договоренности с федеральными землями являются "важной новостью для всех граждан, ремесленных предприятий и промышленности". Шольц пообещал, что власти Германии никого не оставят в одиночку бороться с высокими ценами на энергию.

Ограничения цен на газ будут действовать с 1 марта 2023 года и до апреля 2024, однако, правительство и регионы намерены ввести лимиты намного раньше, с 1 февраля следующего года, заявил Шольц.

Цены будут ограничены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт/ч в год.

Стоимость газа будет составлять до 12 центов за кВт/ч, на электроэнергию с 1 января 2023 года, до 40 центов за кВт/ч. По централизованному теплоснабжения цена будет ограничена до 9,5 центов за кВт/ч.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в состоянии энергетического кризиса Германия сможет благополучно пережить зиму. Условием стойкости в зимний период лидер Германии назвал адаптивность граждан, компаний и политиков к текущей экономической ситуации