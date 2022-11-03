Американский полковник Макгрегор заявил о неспособности НАТО победить российскую армию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько факторов могут стать причиной поражения Североатлантического альянса в возможном конфликте с Москвой. Такое мнение в своей статье для портала The American Conservative высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, отметив, что неспособность НАТО победить российскую армию.

По словам американского полковника, Вашингтон рассматривает вариант использования многонациональных сил альянса на Украине против Москвы, однако единогласного решения по данному вопросу на сегодняшний день нет.

В статье говорится о коалиция может состоять в основном из польских и румынских сил, в основе которых будет американская армия, однако у коалиции отсутствует четкая цель вступления в конфликт, а также при пересечении границы их войска станут целью для Вооруженных сил РФ.

«В-третьих, создает ли Вашингтон «коалицию желающих» по политическим причинам или потому, что он ожидает дорогих обязательств и нуждается в региональных союзниках, чтобы разделить это бремя?» - отметил экс-советник главы Минобороны США.

Как отметил Макгрегор, коалиция должна быть уверена, что способна защитить от российских войск транспортные системы европейских стран, а также военно-морские и военно-воздушные базы. Однако, по его словам, это будет достаточно сложно сделать, поскольку Россия располагает всеми военными силами.

Американский полковник также указывает на возможность разногласия в командовании объединенными войсками.

«Насколько быстро США и их союзники смогут восполнить свои потери? Не вызовут ли серьезные потери США призрак ядерного ответа США? Когда поддержка Украины ставит под угрозу безопасность и выживание НАТО?» - пишет полковник, отмечая, что не стоит недооценивать цену эскалации украинского конфликта на для американцев и европейцев.