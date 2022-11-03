Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл Мемориал Воину-Освободителю

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе прошла церемония открытия Мемориала Воину-Освободителю. Монумент стал копией памятника советскому солдату, установленному в Трептов-парке. Решение увековечить подвиг Николая Масалова губернатор региона Сергей Цивилев принял после того, как в Германии отказались вернуть имя героя-кузбассовца в списки почетных граждан Берлина. Инициативу главы Кузбасса поддержал президент Владимир Путин.

«Мы открываем Мемориал Воину-Освободителю, посвященный героям-сибирякам, победившим фашизм. Идея этого Мемориала родилась в прошлом году для увековечивания памяти нашего земляка Николая Масалова, который 30 апреля 1945 года в Берлине спас немецкую девочку из-под обстрела. Тогда ради победы над нацизмом объединились и армия, и народ. И мы победили. Сегодня в условиях специальной военной операции народ и армия сплотились вновь. Наши кузбасские воины уходили с этой площади, она уже стала святой для них. Сегодня мы даем старт празднованию в следующем году 80-летия побед в Сталинградской и Курской битвах», - отметил Сергей Цивилев.