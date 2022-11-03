Der Tagesspiegel: Помощь Украине привела Германию к «позорному столбу»

Олаф Шольц у танка "Леопард 2" во время посещения базы Бундесвера. Фото: REUTERS

Негодование союзников вызывает Германия, оказывающая военную помощь Украине, а также ее меры по борьбе с кризисом, такое мнение выразил аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

«Leopard лучшее решение, чем американский Abrams или французский Leclerc, по многим причинам. Танки могла бы поставить коалиция европейских государств, тогда Германия не выставила бы себя напоказ в одиночку», – говорит автор статьи.

Этот отказ Германии поставлять Украине боевые танки Leopard, по мнению Маршала, вызвал раздражение.

При этом автор публикации отмечает, что «необычайно жестко осудил объем немецкой военной помощи Украине» министр по европейским делам польши Конрад Шиманский.

«Почему только Берлин стоит у позорного столба?» - такой вопрос задает Маршал.

«Германия считает себя проевропейской державой, однако позиция Берлина по многим вопросам раздражает Европу» - резюмирует автор.

В продолжении аналитик издания приводит слова премьера Италии Марио Драги о том, что действия Берлина по сдерживанию цен на газ не солидарны.

В свою очередь в статье говорится, что и президент Франции Эммануэль Макрон выражает недовольство, что «Берлин инвестирует сто миллиардов евро в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты».