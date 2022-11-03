Делегация России возобновила инспекцию судов в Совместном координационном центре в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация России в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле снова присоединилась к инспекциям судов в Черном море после возобновления участия Москвы в зерновой сделке. Соответствующее сообщение распространила в четверг, 3 ноября, СКЦ.

«Сегодня российская делегация возобновила работу в СКЦ и присоединилась к инспекциям судов», - сказано в сообщении Совместного координационного центра.

Напомним, днем ранее, 2 ноября, Минобороны РФ объявило, что благодаря ООН и Турции смогли получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании «зернового коридора» для ведения военных действий.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 3 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возобновления России участия в «зерновой сделке» не увязано напрямую с выполнением договоренностей в части поставок российских удобрений, а также уточнил, что возобновление участия сделке не означает ее автоматического продления.