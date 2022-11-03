Сенатор Клишас усомнился, что увеличение срока службы повысит боеспособность армии России

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал инициативу об увеличении срока службы в российской армии по призыву до двух лет.

Сенатор усомнился, что увеличение срока службы повысит боеспособность Вооруженных сил России.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до 2х лет будет способствовать повышению боеспособности армии, - написал Клишас в своем телеграм-канале. - Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников".

Вместе с тем член Совфеда признал, что консультации по этому вопросу между парламентом и министерством обороны нужны, так как все должны высказать свои доводы. Окончательное же решение останется за Минобороны, подчеркнул сенатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Кремле к данному моменту нет определенной позиции по инициативе увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что поддерживает возвращение двухлетней срочной службы. По его словам, по этому вопросу запланированы консультации с Минобороны РФ и другими силовыми структурами.