Семь судов “зерновой инициативы” с агропродукцией вышли из портов Украины Фото: REUTERS

3 ноября 2022 года из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 7 судов с сельскохозяйственной продукцией в страны Азии и Европы. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в своем телеграм-канале. Уточняется, что всего на этих судах переправляется порядка 290 тыс. тонн агропродукции.

По словам ведомства, судно ESENTEPE транспортирует 29 тыс. тонн подсолнечных семян в Оман, а KEY KNIGHT везет 67 тыс. тонн кукурузы в Китай.

В совокупном объеме "Зерновая инициатива " Украины подготовила порядка 10 млн тонн сельхоз продукции в 43 страны мира, пишет министерство.

Напомним, вчера, 2 ноября 2022 года, президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку.

"Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", сказал Путин.

Сайт KP.RU подготовил материал, в котором говорится, почему Россия на самом деле вернулась в зерновую сделку по Украине.