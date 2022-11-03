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НовостиЭкономика3 ноября 2022 12:15

ПСБ получил премию Frank Premium Banking Award 2022 в номинации за лучшую работу премиальных менеджеров

Команда ПСБ Orange Premium Club признана лучшей на российском рынке премиального банковского обслуживания по версии авторитетной национальной премии Frank Premium Banking Award 2022

При выборе победителя учитывались результаты опроса премиальных клиентов, уровень компетенции персональных менеджеров по банковским и инвестиционным вопросам и результаты тестирования клиентского опыта.

Премия присуждена по итогам восьмого ежегодного исследования «Premium Banking в России 2022», в рамках которого эксперты консалтинговой компании Frank RG оценили 29 премиальных программ от 16 банков. Финансовые организации оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных премиальных сервисов и метода «тайный покупатель».

«Премиальное банковское обслуживание - это не только особые условия по финансовым продуктам и lifestyle-сервисам. Главное - это люди, команда персональных менеджеров, вовлеченных в задачи своих клиентов и готовых компетентно помогать им в любое время. Опытные персональные менеджеры, постоянно совершенствующие свои профессиональные знания, остаются основой, на которой формируется и развивается современный премиальный банковский рынок. Полученная награда - это качественная оценка слаженной работы премиальной команды ПСБ, которая ежедневно помогает клиентам эффективно решать текущие задачи, что позволяет сохранять высокий уровень доверия к банку в новых экономических реалиях», - отметил начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ Антон Шушкин.