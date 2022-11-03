ПСБ получил премию Frank Premium Banking Award 2022 в номинации за лучшую работу премиальных менеджеров

При выборе победителя учитывались результаты опроса премиальных клиентов, уровень компетенции персональных менеджеров по банковским и инвестиционным вопросам и результаты тестирования клиентского опыта.

Премия присуждена по итогам восьмого ежегодного исследования «Premium Banking в России 2022», в рамках которого эксперты консалтинговой компании Frank RG оценили 29 премиальных программ от 16 банков. Финансовые организации оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных премиальных сервисов и метода «тайный покупатель».

«Премиальное банковское обслуживание - это не только особые условия по финансовым продуктам и lifestyle-сервисам. Главное - это люди, команда персональных менеджеров, вовлеченных в задачи своих клиентов и готовых компетентно помогать им в любое время. Опытные персональные менеджеры, постоянно совершенствующие свои профессиональные знания, остаются основой, на которой формируется и развивается современный премиальный банковский рынок. Полученная награда - это качественная оценка слаженной работы премиальной команды ПСБ, которая ежедневно помогает клиентам эффективно решать текущие задачи, что позволяет сохранять высокий уровень доверия к банку в новых экономических реалиях», - отметил начальник управления по развитию премиального сегмента ПСБ Антон Шушкин.