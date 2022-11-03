МИД России выразил протест послу Британии из-за причастности Лондона к атакам в Севастополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с причастностью Лондона к атаке на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе

«Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, подобные действия могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. В Москве предупредили, что в случае продолжения таких терактов, ответственность за последствия и рост напряженности в отношениях между Россией и Великобританией ляжет на британскую сторону.

В российском МИД напомнили, что на побережье и в акватории Черного моря рядом с Одессой, Николаевом и Очаковом при участии британских специалистов подразделениями Военно-морских Украины были проведены водолазные спуски, в том числе с учебным подрывом объекта. Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, в августе-сентябре этого года на острове Первомайском рядом с Очаковом британскими военными инструкторами проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению беспилотными подводными аппаратами, применяемыми в атаке на корабли.

Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.