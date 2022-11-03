Bloomberg: Турция не ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара, скорее всего, не ратифицируют заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс до конца 2022 года или даже до президентских выборов, которые должны состояться в Турции в июне 2023 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Турция вряд ли ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет даже до выборов, которые должны состояться в следующем году, невелики», - заявляет агентство со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Как сообщили собеседники издания, шведские власти сделали недостаточно для того, чтобы удовлетворить требования Турции, а также отмечается, что повестка заседаний турецкого парламента уже расписана до конца текущего года.

В статье говорится о том, что правительство Турции не собирается добиваться ратификации парламентом, если Стокгольм не выполнит ранее выдвинутые Анкарой требования, среди которых была необходимость пресечения деятельности курдских сепаратистов, полная отмена ограничений на продажу оружия Анкаре, а также экстрадиция лиц, которых турецкие власти обвиняют в терроризме или участии в попытке госпереворота.

Напомним, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «не суетиться» в вопросе вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, отметив, что процесс не будет двигаться без одобрения турецкого парламента.