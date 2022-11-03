Власти КНДР назвали непоправимой ошибкой решение США и Южной Кореи продлить военные учения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Соединенных Штатов и Южной Кореи продлить совместные учения военно-воздушных сил Vigilant Storm является огромной и непоправимой ошибкой, заявил секретарь Центрального комитета Трудовой партии Корейской Народно-Демократической Республики Пак Чон Чхон.

«Это очень опасный и неправильный выбор. США и Южная Корея осознают, что они совершили огромную непоправимую ошибку», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства.

По словам Чон Чхона, безответственные действия Вашингтона и Сеула выводят из-под контроля нынешнюю ситуацию, которая вызвана их провокационными действиями.

В военныъ учениях США и Южной Кореи задействованы более 240 самолетов. Они должны были пройти с 31 октября до 4 ноября 2022, на в связи с пусками баллистических ракет КНДР союзники решили продлить маневры.

Сайт KP.RU писал, как прямое столкновение Северной и Южной Корей грозит миру катастрофой.