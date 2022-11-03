Авиабилеты из Томска станут доступнее

«Договорился с Росавиацией о субсидировании авиарейсов из Томска на 2023 год, - сообщил в Telegram губернатор Томской области Владимир Мазур. - Билеты по восьми направлениям будут доступнее для людей. А значит, больше жителей городов и районов области смогут летать в отпуск и по делам».

В новом году государственную поддержку получат восемь популярных у томичей направлений: в Новосибирск (ежедневно), Красноярск (пять раз в неделю), Тюмень (два раза в неделю), Казань (два раза в неделю), Сочи (два раза в неделю), Нижневартовск (два раза в неделю), Екатеринбург (раз в неделю), Улан-Удэ (раз в неделю)

«Список не окончательный, работу с Росавиацией и перевозчиками продолжаем, - добавил губернатор. - Задачу расширить географию полётов и делать перелеты доступными для томичей и жителей области не снимаю».