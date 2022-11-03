Минэнерго Франции объявило о завершении топливного кризиса в стране Фото: REUTERS

Министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше заявила, что поставки на французских заправочных станциях возвращаются к норме в связи с чем можно говорить о завершении топливного кризиса в стране. Об этом пишет агентство Reuters.

"Ситуация нормализуется. Мы больше не в кризисе", — цитирует издание Паннье-Рунахер.

Она уточняет, что только один нефтеперерабатывающий завод TotalEnergies (TTEF.PA) в Фейзине на юге Франции все еще бастует. При этом лишь менее 10% французских заправочных станций все еще имеют проблемы с подачей топлива.

Забастовка на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Фейзине мощностью 117 000 баррелей в сутки продолжается, сообщает агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Протесты начались на французских нефтеперерабатывающих заводах компании 27 сентября, что привело к нехватке топлива.

На вопрос, может ли правительство приказать сотрудникам Feyzin вернуться к работе, Паннье-Рунахер ответила, что на данном этапе власти не будут отдавать приказы о возвращении к работе в течение следующих 48 часов.

Сегодня, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступал с обвинениями в адрес США из-за высоких экспортных цен на энергоносители.