МИД России заявил о передаче Британией Украине подводных беспилотников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Великобритания передала Украине несколько беспилотных подводных аппаратов (БПА), которые предназначены для атак на корабли, заявило Министерство иностранных дел России.

«В августе-сентябре этого года на острове Первомайском в 3 километрах южнее Очакова британскими военными инструкторами проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению БПА, предназначенными для поражения кораблей. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», – говорится на сайте МИД РФ.

Кроме того, по данным российского внешнеполитического ведомства, на побережье и в акватории Черного моря вблизи Одессы, Николаева и Очакова при участии британских специалистов подразделениями Военно-морских сил Украины были проведены водолазные спуски, в том числе с учебным подрывом объекта.

Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.