МИД России заявил о передаче Британией Украине подводных беспилотников
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Великобритания передала Украине несколько беспилотных подводных аппаратов (БПА), которые предназначены для атак на корабли, заявило Министерство иностранных дел России.
«В августе-сентябре этого года на острове Первомайском в 3 километрах южнее Очакова британскими военными инструкторами проводилась подготовка военнослужащих ВСУ управлению БПА, предназначенными для поражения кораблей. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА», – говорится на сайте МИД РФ.
Кроме того, по данным российского внешнеполитического ведомства, на побережье и в акватории Черного моря вблизи Одессы, Николаева и Очакова при участии британских специалистов подразделениями Военно-морских сил Украины были проведены водолазные спуски, в том числе с учебным подрывом объекта.
Напомним, в конце прошлой недели глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.