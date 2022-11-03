Экс-замминистра просвещения Ракову отпустили из СИЗО под запрет определенных действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд в четверг, 3 ноября, принял решение освободить из СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову, которую обвиняют по делу об особо крупном мошенничестве, назначив ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий», - приводит ТАСС решение суда.

Как уточняется, все фигуранты дела экс-замглавы Минпросвещения отпущены из СИЗО.

Напомним, в октябре 2021 года Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в размере 50 миллионов рублей. Замминистра просвещения не пришла на работу, а также не явилась на допрос, не отвечая при этом на телефонные звонки. Заместителя главы ведомства задержали 6 октября прошлого года, после чего она заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.