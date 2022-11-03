Политолог Кортунов объяснил изменение позиции Шольца к России состоянием дел на фронте Фото: REUTERS

Гендиректор российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что позиция немецкой стороны по отношению к России действительно стала другой. Однако в целом кардинальной смены курса ждать не стоит, считает он.

По ловам эксперта, прежде всего стоит пониматься, что подход канцлера Германии Олафа Шольца к России основан на позиции всей правящей элиты страны. Об этом пишет Lenta.ru.

- Мне кажется, что о каких-то принципиальных разворотах канцлера говорить не приходится или говорить преждевременно....каких-то существенных поворотов мы в ближайшем будущем не увидим, - отметил он.

Также Кортунов допустил, что немецкий политик хочет искать какие-то точки соприкосновения с Россией.

- Я допускаю, что тактические подвижки в позиции Шольца возможны. Вполне вероятно, что он хотел бы возобновить какие-то контакты, направленные на достижение договоренностей, - отметил политолог.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. "Известия" сообщали, что теперь политик "выступая за поиск общего языка".

Незадолго до этого RT писал, что Шольц заявил о необходимости правового решения для конфискации активов России. Кроме того, он назвал это беспрецедентной мерой.