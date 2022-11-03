Microsoft предоставит Украине около 100 млн долларов в виде техподдержки Фото: REUTERS

Корпорация Microsoft намерена предоставить Украине примерно 100 млн долларов в виде технической поддержки. Об этом сказано в заявлении президента компании Брэда Смита, опубликованном в четверг, 3 ноября.

Как сказано в заявлении главы Microsoft, компания продолжит оказывать Киеву бесплатную техническую поддержку на протяжении всего следующего года. «Это значит, что компания выделит на дополнительную помощь примерно 100 млн долларов ... Меры обеспечат дальнейшую работу цифровой инфраструктуры, принадлежащей государственным учреждениям и объектам критической инфраструктуры», - отмечено в сообщении Смита.

Как отмечается, общий объем помощи Киеву со стороны Microsoft достиг 400 млн долларов с конца февраля 2022 года.

Напомним, накануне, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит около 18 млрд евро в 2023 году.