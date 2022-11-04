Телеведущий Алексей Куличков рассказал, как Ленин бросил курить

Фото: скриншот из выпуска «Исторический Квиз-Стендап»

Почему Ленин бросил курить, что сделал князь Пожарский вместо гражданина Минина и мог ли Владимир Красно Солнышко ослепнуть из-за своих наложниц? Эти и другие исторические тайны раскрыли (в новом выпуске шоу «Исторический Квиз-Стендап» известные комики и их звездный гость.

В декабре «Исторический Квиз-Стендап» отметит первую годовщину. В этом шоу участники в образе знаковых исторических персонажей соревнуются на знание фактов об их жизни. Шоу быстро завоевало любовь зрителей YouTube. Ведущие превратили заурядный и надоевший формат телевикторины в яркую юмористическую программу.

Гостями последнего выпуска, посвященного Дню народного единства, стали известные комики Егор Кукса и Анатолий Бороздин, сетевой аноним Антиблогер и ведущий легендарной программы «Такси» Алексей Куличков. Вместе они заглянули в глубины российской истории, чтобы найти ответы на неожиданные вопросы и узнать любопытные подробности биографии Владимира Красно Солнышка, Дмитрия Минина и Владимира Ленина.

В предыдущих выпусках шоу «Исторический Квиз-Стендап» можно увидеть и других звезд — Виктора Рыбина, Никиту Джигурду, Анфису Чехову, Дмитрия Губерниева, Отара Кушинашвили и Анатолия Вассермана.