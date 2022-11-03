Диетолог Евдокимова посоветовала есть горячие бульоны и запеченные яблоки для согревания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО "Медицина", член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала про термодженики.

Эксперт объяснила, что термодженики - это продукты, от которых становится теплее. Именно они позволяют согреваться в осенне-зимний период. Об этом пишет Газета.Ru.

- Прежде всего к ним относятся специи: кари, васаби, хрен, горчица, имбирь, все виды перца. При их употреблении происходит стимуляция вкусовых рецепторов и ускорение обмена веществ, - рассказала доктор.

Также Евдокимова напомнила про горячие супы, бульоны. Что касается напитков, то, по мнению эксперта, особенно хорош в холода горячий какао – он содержит большое количество антиоксидантов, насыщает, согревает. Из десертов врач посоветовала обратить внимание на теплые запеченные яблоки.

Накануне телеканал "360" сообщал, что диетолог Татьяна Залетова рекомендовала включить в осенний завтрак продукты с ярким вкусом. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии.