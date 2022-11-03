Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР снова выпустила ракету Фото: REUTERS

Северная Корея запустила несколько ракет, в том числе, возможно, вышедшую из строя межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом пишет Reuters со ссылкой на японскую береговую охрану. Уточняется, что это уже четвертая ракета за сегодняшний день.

Издание сообщает, что власти Японии уже оповестили граждан о возможных запусках после первых трех ракет. Токио, по словам агентства, опровергает панику среди населения.

Запуски были произведены через день после того, как КНДР выпустила рекордные 23 ракеты в день, в том числе одна, которая впервые приземлилась у берегов Южной Кореи, и вызвала резкое осуждение со стороны Вашингтона, Сеула и Токио.

В Reuters отмечают, что запуски ракет побудили продлить совместные воздушные учения США и Южной Кореи.

"С понедельника Южная Корея и Соединенные Штаты проводят одни из крупнейших когда-либо проводимых воздушных учений, в ходе которых сотни южнокорейских и американских боевых самолетов, в том числе истребители F-35, проводят круглосуточные имитационные миссии", - пишет агентство.

После запуска межконтинентальной баллистической ракеты в четверг, 3 ноября 2022 года, союзники договорились продлить учения, несмотря на то, что они должны были закончиться сегодня, говорится в заявлении ВВС Южной Кореи. "Сильная объединенная оборонная позиция альянса ЮК и США необходима в условиях нынешнего кризиса безопасности, который обостряется из-за провокаций Северной Кореи", — пишет агентство со ссылкой на ВС Южной Кореи.

Напомним, Северная Корея выпустила около 100 артиллерийских снарядов в сторону Восточного моря после запуска не менее 17 баллистических и других ракет всего за семь часов в среду, 2 ноября 2022 года.

Представитель северокорейского МИД считает, что сценарий ядерной войны США с КНДР близким к финальной стадии. Говоря об этом, он подчеркивает совместные учения Южной Кореи и США, на которые КНДР пообещала давать соответствующие ответы.