Британцы решили сжечь Лиз Трасс на площади в ночь Гая Фокса

Британцы сожгут чучело Лиз Трасс с салатом латук в Ночь Гая Фокса Фото: REUTERS

Британцы сожгут чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с улыбающимся салатом латук и надписью «Я боец, а не трус» в Ночь Гая Фокса в рамках традиции.

Как передает The Guardian, чучело высотой 11 метров будет сожжено в Эденбридже в Ночь Гая Фокса, которое отмечается 5 ноября. По традиции в соответствии с ежегодной традицией выбирать какого-то общественного деятеля для высмеивания. Праздник начинается с факельного шествия, которое возглавляет костровой епископ.

Сообщается, чучело Лиз Трасс снарядили специальной картонной коробкой, в которой находятся прощальная открытка, а также копия Книги рекордов Гиннесса за самое короткое премьерство в истории. Кроме того, есть красная кепка с надписью «Сделаем Британию великой снова».

Напомним, ранее в Ночь Гая Фокса британцы сожгли 11-метровое чучело действующего тогда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.