В Чувашии план дорожных работ выполнен на 98%

Как стало известно, из запланированных 118,6 км асфальт уложен уже на 117 км. И сейчас работы продолжаются по реконструкции улицы Гражданская. Об этом в ходе рабочего совещания по вопросам ввода объектов капитального строительства при Главе Чувашии рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. Также он уточнил, что на данном этапе по ул. Гражданская осталось завершить работы по нечетной стороне, полноценное движение планируется завершить до конца этого года. Степень готовности объекта составляет порядка 79%.

Сообщается, что всего в рамках реализации нацпроекта в 2022 году в нормативное состояние приведены 55 участков автомобильных дорог, что также играет значимую роль в стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики. Помимо этого, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии установлены 20 новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. И до конца года планируется завершить работы по установке автоматического пункта весогабаритного контроля на дороге Калинино-Батырево-Яльчики.

Также Владимир Осипов рассказал, что сейчас перед Минтрансом Чувашии стоят две важные задачи: с максимальной эффективностью завершить дорожный сезон 2022 года и обеспечить готовность дорожной отрасли к 2023 году. По словам министра, для достижения этих целей будут приложены все необходимые усилия.