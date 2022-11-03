Мошенники придумали новый способ кражи средств с карт клиентов Wildberries Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новую схема обмана россиян. На этот раз их жертвами стали пользователи маркетплейса Wildberries.

Суть схемы аферистов заключалась в том, что с банковских карт и расчетных счетов покупателей снимались деньги за покупки, которые они не совершали. Об этом пишут "Известия".

Одна из пострадавших рассказала изданию, что таким образом лишилась почти 200 тысяч рублей - мелкими трансакциями по 1 тысяче рублей злоумышленники переводились фиктивному продавцу. При этом в службе поддержки Wildberries на вопросы женщины не откликнулись.

Как полагают эксперты, в данном случае вина за подобные происшествия может лежать на каждой из сторон - засветить данные своей кредитки может сам владелец, или же утечка происходит в организации, где хранится личная информация клиентов.

Накануне телеканал "360" сообщал, что порой мошенники притворяются сотрудниками коммунальных служб. Они проводят некачественные работы, а затем значительно завышают цены за свои услуги. Найти информацию о легально работающих коммунальных службах можно на сайте Росаккредитации. При этом с 1 ноября проводить проверку счетчиков смогут лишь аккредитованные специалисты.