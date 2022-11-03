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НовостиПолитика3 ноября 2022 13:34

Путин назвал положительной динамику отношений России и Туркменистана

Межгосударственные связи развиваются очень активно, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал положительной динамику отношений России и Туркменистана

Путин назвал положительной динамику отношений России и Туркменистана

Фото: REUTERS

Динамика отношений между Россией и Туркменистаном после прихода нового президента республики не снижается, считает российский лидер Владимир Путин.

«Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента. У нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно», – заявил глава государства на встрече бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Основные пункты подписанной декларации подразумевают готовность развивать экономическое сотрудничество с использованием потенциала Евразийского экономического союза.

В июне этого года российский лидер подарил Бердымухамедову-страшему шахматы, сабли и скульптуру наездника.