Путин назвал положительной динамику отношений России и Туркменистана Фото: REUTERS

Динамика отношений между Россией и Туркменистаном после прихода нового президента республики не снижается, считает российский лидер Владимир Путин.

«Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и динамика не снижается с приходом нового президента. У нас с ним сложились очень хорошие личные отношения, межгосударственные связи развиваются очень активно», – заявил глава государства на встрече бывшим президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Основные пункты подписанной декларации подразумевают готовность развивать экономическое сотрудничество с использованием потенциала Евразийского экономического союза.

В июне этого года российский лидер подарил Бердымухамедову-страшему шахматы, сабли и скульптуру наездника.