Кадыров заявил о назначении его помощника Алаудинова замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его помощник и командир специального подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), отметив, что это было сделано «по причине его исключительных заслуг», а также желания оставаться в зоне специальной военной операции.

«По причине желания Апты Ароновича [Алаудинова] оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР», - написал глава в своем Telegram-канале, отметив, что его помощнику также было присвоено воинское звание генерал-майора.

Кроме того, Кадыров заявил, что под ответственностью командира спецназа «Ахмат» находится линия соприкосновения примерно в 200 километров, и за все время командования Алаудинова «бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику».