Рэпер Хаски пишет новый альбом, принимая участие в спецоперации на Украине. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, отправился на специальную военную операцию на Украине, где сейчас пишет свой новый альбом. Об этом рэп-исполнитель рассказал сам в своем Telegram-канале.

Как написал рэпер, он принял решение уехать на фронт и прямо на фронте писать свой новый альбом. В каком именно качестве рэпер находится на фронте специальной военной операции на данный момент неизвестно. Рэп-исполнитель уже выпустил один трек, который был написан во время его пребывания на территории специальной военной операции. Новый альбом музыкант обещал представить уже в текущем году.

Ранее рэпер Хаски уже приезжал в Донецкую и Луганскую Народную Республику (ДНР и ЛНР) с концертами, выступая перед военными, а также снимая документальный фильм о луганских резервистах-музыкантах местной филармонии.