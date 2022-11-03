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НовостиЭкономика3 ноября 2022 14:15

Автомобильный бренд Infiniti полностью уходит из России

Собственного производства в России у компании не было
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Автомобильный бренд Infiniti полностью уходит из России

Автомобильный бренд Infiniti полностью уходит из России

Фото: Кирилл БРЕВДО

Автомобильный бренд из Японии Infiniti решил полностью покинуть российский рынок.

«Сегодня мы хотим сказать вам Sayonara — на японском означает «до свидания», – сообщили в офисе компании.

Напомним, у бренда не было собственного производства в России, поэтому модели этих автомобилей завозились в Россию из-за рубежа. В нашей стране продавались кроссоверы и внедорожники QX50, QX55 и QX80.

Бренд Infiniti принадлежит автоконцерну Nissan. В октябре он одобрил продажу всех российских активов предприятию Министерства промышленности и торговли России ФГУП «НАМИ».

В Минпромторге отметили, что речь идет о сделке по передаче 100% активов Nissan в России под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» – «НАМИ». В активах автоконцерна числятся производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге и активы центра продаж и маркетинга в Москве.