Южнокорейская актриса Ли Ён Э оплатила перевозку тела погибшей во время давки в Сеуле россиянки. Фото The Korea Times Фото: из открытых источников

Актриса из Южной Кореи Ли Ён Э пожертвовал деньги на отправку тела россиянки Юлианы Пак на родину. Об этом написала газета The Korea Times. Девушка погибла во время давки в центре Сеула на Хэллоуин.

"25-летняя девушка приехала в Корею в 2021 году, чтобы жить со своим отцом, который работает здесь на фабрике. Она зарабатывала на жизнь преподаванием английского языка в детских садах", - пишет издание.

По данным Корейского фонда людей с ограниченными возможностями (KFPD), Ли отправил деньги им деньги, которые были отправлены в посольство России в Сеуле, после того, как узнала о просьбе отца девушки о помощи. Он дал интервью СМИ. Отец Юлианы Пак сказал, что отправка тела его дочери обратно в Россию на пароме будет стоить 5000 долларов, и семья не может себе этого позволить. Он попросил о помощи неравнодушных, уточнив, что паром отправится из Тонхэ во Владивосток совсем скоро, 4 ноября 2022 года.

"Ли сказала, что согласилась помочь семье Пак. Актриса хотела сохранить свой добрый поступок в тайне, и даже ее агентство не знало об этом. Это стало известно только потому, что KFPD раскрыло информацию о транзакции со счетов актрисы", - уточняет издание.

Посольство России в Сеуле также пообещало помочь, пишет газета. Там обещали связаться с семьей Пака и выдать ему все необходимые документы как можно скорее. Представительство России также заявили, что могут договориться о стоимости напрямую с компанией, отвечающей за транспортировку ее тела.

Правительство Кореи также согласилось поддержать семью Пак: "Мы подготовим 35 миллионов вон на похороны и репатриацию, как только Пак потребует эти деньги вместе с документами, выданными в посольстве России", — заявила администрация район Йонсан.

Актриса хотела сохранить свой добрый поступок в тайне, и даже ее агентство не знало об этом Фото: EAST NEWS

Граждане, услышавшие историю Пака, в том числе члены корёинской общины в России, собрали деньги на транспортировку останков Пака.

Тело девушки прибудет в порт Находка в эту пятницу, где ее ждет мать.

Чтобы помочь иностранным семьям покрыть расходы, Asiana Airlines выразила готовность предложить бесплатные авиабилеты туда и обратно для семей жертв давки в Сеуле.

Давка в Итхэвоне унесла жизни 156 человек, 26 из которых — иностранцы из 14 стран. Пятеро из них из Ирана, четверо из России, четверо из Китая, двое из США и двое из Японии, по одному из Австралии, Австрии, Франции, Казахстана, Норвегии, Шри-Ланки, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.