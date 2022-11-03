Турки пришли в восторг от видео, на котором солдат приветствует Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Читателей турецкой газеты Haber 7 восхитило видео, на котором солдат Президентского полка встречает в Кремле российского лидера Владимира Путина.

Как отметили многие в комментариях, такое усердное выполнение своих обязанностей говорит об уважительном отношении к главе государства.

«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», - отметил один из читателей.

«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», - добавила одна из читательниц.

Другой комментатор заявил, что на видео можно увидеть «не просто шоу», а «жест», который показывает «дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину». «Видео о многом говорит», - отметил он.

Видео было снято около трех лет назад в ходе официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По данным издания, его просмотрело уже примерно 30 млн человек.