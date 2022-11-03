Глава МИД ФРГ пообещала, что страны G7 окажут Украине совместную помощь предстоящей зимой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны «Большой семерки» предоставят Киеву скоординированную помощь, которая поможет Украине в зимние месяцы.

«Мы как партнеры по G7 совместно скоординируем зимнюю помощь … Мы не позволим большому числу людей - старикам, детям, подросткам, семьям - умереть от голода или холода в предстоящие зимние месяцы», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства во время открытия встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Мюнстере в четверг, 3 ноября

Бербок отметила, что ряд стран, среди которых ФРГ, уже поставляют Украине обогреватели и генераторы, а также другие необходимые для зимнего периода приборы.

Напомним, в конце октября этого года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит в итоге 18 млрд евро в следующем году.