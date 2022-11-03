Водитель крана на рабочем месте получил черепно-мозговые травмы под Тюменью

Мужчина получил серьезные травмы головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюменском районе осенью 2022 года произошел несчастный случай с водителем грузовика. Во время работ на производстве мужчина решил переместить самоходную установку, подняв её краном-манипулятором. В один момент у поворотного подшипника крана срезало шпильки, и стрелы упали на работника.

Рабочий получил многочисленные черепно-мозговые травмы. Однако причиной несчастья эксперты назвали «неудовлетворительную организацию производства работ». Пострадавший мужчина, как оказалось, не был официально трудоустроен, да и работодатели не оценили профессиональные риски, которые могут получить их сотрудники.

Самому работнику не рассказали о требованиях охраны труда. Ему не рассказывали о мерах безопасности на рабочем месте и не просили провериться у психиатра и пройти медицинское обследование. По данным Государственной инспекции труда в Тюменской области, на рабочем месте у водителя не было средств индивидуальной защиты.

Как сообщает портал Nashgorod.ru, сейчас решается вопрос о том, чтобы наказать работодателя и привлечь его к административной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что жители Тюменской области могут пожаловаться на нарушения трудовых прав на горячую линию. Она работает с 9 утра до 9 вечера без выходных во всех регионах России.