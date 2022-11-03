Экспорт из США в Россию достиг максимума с марта 2022 года Фото: REUTERS

Экспорт американских товаров в Россию в сентябре текущего года составил 90,4 миллиона долларов, став таким образом максимальным с марта 2022 года. Об этом говорят данные, опубликованного доклада Бюро переписи населения - главного статистического ведомства США.

Согласно представленным данным, объем экспорта американской продукции в сентябре 2022 года превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. Так, в июле данный показатель составлял 82,5 миллиона долларов, а в августе - 66,8 миллиона долларов. Тем не менее, отмечается, что по сравнению с началом этого года экспорт американских товаров в Россию снизился на 306,4 млн долларов.

Тем временем, импорт российских товаров в США снизился с 522,1 млн долларов в августе 2022 года до 332,1 млн долларов в сентябре этого года, обновив таким образом минимальное значение с начала текущего года. Еще в январе этого года данный показатель был 1,959 миллиарда долларов.