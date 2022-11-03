Александр Линьков назначен врио командующего войсками в Центральном военном округе. Фото: пресс-служба ЦВО

Начальник организационно - мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО на время официального отпуска генерал-майора Александра Лапина. Данную информацию «КП-Екатеринбургу» подтвердили в четверг, 3 ноября, пресс - службе ЦВО.

«Да, генерал-майор Александр Линьков действительно временно исполняет обязанности генерал-майора Александра Лапина на время его отпуска», - заявили в пресс - службе Центрального военного округа.

Александр Линьков находился на посту командующего войсками Центрального военного округа с конца ноября 2017 года. Кроме того, он возглавлял Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации, а в июле 2022 года президент Владимир Путин наградил генерал-майора званием Героя России.