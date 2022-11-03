Монтаж новых пролетов Крымского моста начнется 5 ноября 2022 Фото: REUTERS

Монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется в субботу, 5 ноября, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы начинаем с 5 по 10 ноября уже монтаж новых пролетных строений», – сказал вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Хуснуллина, сейчас работы по усилению опор Крымского моста завершены. Для правой разрушенной части было изготовлено и поставлено 1218 тонн металлоконструкций, из них 925 тонн смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий, уточнил он.

Напомним, ранее вице-премьер говорил, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Ремонт железнодорожного полотна, по его словам, самое приоритетное направление в рамках всей работы.