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НовостиВ мире3 ноября 2022 15:58

Украинские СМИ сообщили о взломе страницы в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного

На аватаре главнокомандующего размещен коллаж, на котором изображен Путин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские СМИ сообщили о взломе страницы в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного

Украинские СМИ сообщили о взломе страницы в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного

Фото: REUTERS

Страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Instagram* взломали. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщают украинское интернет-издание «Страна».

«Instagram* - страницу главкома ВСУ Валерия Залужного взломали», - говорится в заявлении, опубликованном в Tеlegram-канале издания.

На аватаре главнокомандующего украинских войск на данный момент размещен коллаж, на котором изображен президент России Владимир Путин верхом на медведе, а в данных размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокера», который ранее сообщил, что оставил много «подарков» в устройствах украинских чиновников.

Последняя публикация на странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины написана на украинском языке и гласит: «Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту», а сама же страница не верифицирована.

*Социальная сеть запрещена в России как экстремистская