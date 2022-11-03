Движение на обеих полосах Крымского моста возобновится 20 декабря 2022

Движение на обеих полосах Крымского моста возобновится 20 декабря Фото: Юлия МАРКИНА

Движение на обеих полосах Крымского моста планируется возобновить 20 декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Запустить движение планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря – полностью по другой», – доложил он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Хуснуллина, часть грузового транспорта при необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста. Зампред правительства отметил, что движение по мосту осуществляется с обеспечением 100% досмотра транспортных средств и круглосуточным мониторингом ситуации.

Напомним, 17 октября 2022 по Крымскому мосту запустили движение автобусов. В ту ночь по переправе проехали более 10 автобусов.

Теракт на Крымскорм мосту произошел утром 8 октября. К взрыву причастны 12 человек. Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте, они заключены под стражу до 8 декабря.