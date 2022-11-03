Зеленский сообщил, что не примет участие в саммите G20, если там будет Путин Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 3 ноября, что не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки» (G20), если там будет участвовать российский лидер Владимир Путин.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», - приводит украинское агентство УНИАН слова президента Украины.

Зеленский также отметил, что Киев готовится к предстоящему саммиту, который состоится 15-16 ноября 2022 года. Незадолго до этого, в четверг, 3 ноября, украинский лидер обсудил по телефону с индонезийским президентов Джоко Видодо саммит «Большой двадцатки».

Напомним, накануне президент России провел телефонный разговор с главой Индонезии. Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя, обсуждал ли Путин с Видодо участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится на острове Бали, представитель Кремля не ответил, призвав ждать сообщение Кремля о возможности участия главы государства в саммите.