Путин выразил надежду, что все работы по восстановлению Крымского моста будут сделаны в срок Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимает участие в восстановлении Крымского моста, выразив также надежду, что все планы будут реализованы в срок.

«Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Я присоединяюсь к вашим словам благодарности в адрес тех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время. Спасибо!», - заявил российский президент в ходе совещания с правительством в четверг, 3 ноября.

Как писал сайт KP.RU, в ходе совещания сообщили, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется уже на этой неделе – с субботы, 5 ноября, а движение на обеих полосах Крымского моста будет возобновлено 20 декабря этого года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, который проезжал мимо. Жертвами стало четыре человека, а ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста, но арки моста не пострадали.