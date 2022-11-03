Британия введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти с 5 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания введет запрет на оказание услуг по транспортировке нефти из России, если только она не приобретается по цене, которая была установлена западными странами, или ниже этой стоимости. Об этом сказано в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ханта.

«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», - приводит агентство Reuters главы ведомства, который считает, что такая мера окажет дополнительное давление на бюджет России, а также возможность Москвы проводить спецоперацию на Украине.

Запрет должен вступить в силу 5 декабря 2022 года и будет распространяться на услуги, которые оказывают компании, действующие в Великобритании, в том числе речь идет о страховании, посредничестве и перевозке нефти.

Напомним, днем ранее, Великобритания расширила антироссийские санкции, включив в «черный список» экс-руководителей металлургической компании «Евраз», а также сообщила о расширении ранее введенных ограничений на поставки золота из России.