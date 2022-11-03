Немецкая Uniper сообщила об убытке в 40 млрд евро из-за сокращения поставок российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий энергоконцерн Uniper отчитался о чистом убытке по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который за девять месяцев составил 40 млрд евро из-за сокращения поставок российского газа. Об этом сказано в отчете компании.

«Сокращение поставок российского газа оказало существенное негативное влияние на результаты Uniper за первые девять месяцев 2022 года», - говорится в документе.

Как уточняется, чистый убыток в размере примерно 40 млрд евро включает в себя около 10 млрд евро «реализованных затрат на замещение объемов», а также около 31 млрд евро «ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа».

Отмечается, что на фоне прекращения поставок российского газа компания была вынуждена закупать голубое топливо на спотовом рынке по высоким ценам для того, чтобы выполнить свои контракты с клиентами. Кроме того, негативно повлиял дефицит поставок сжиженного природного газа с СПГ-терминала Freeport в США, что произошло в результате повреждения инфраструктуры из-за пожара.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 3 ноября, Uniper, которая была крупнейшим корпоративным покупателем газа «Газпрома», сообщила о полном прекращении поставок голубого топлива из России.